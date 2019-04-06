Eski Devlet Bakanı Şeker'den Başkan Tekin'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti
1 saat önce
Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker, Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bahattin Şeker
, Bilecik
'in Pazaryeri
İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin
'i makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konuğuna teşekkür ederken, eski Devlet Bakanı Bahattin Şeker'de Pazaryeri'ne Bağımsız Belediye Başkanı olarak seçilen Zekiye Tekin'e yeni görevinde başarılar diledi. Şeker, "Zekiye kardeşimiz uzun zamandır belediye çalışması tecrübesi olan bir kardeşimiz. Kendisi ilçede birçok belediye başkanı ile çalıştı ve tecrübesi vardır. İlçe halkımızda 31 Mart yerel seçimlerinde Zekiye kardeşimizi başkan olarak görmek istedi ve onu belediye başkanı seçti. Belediye başkanımızın arkasında Pazaryeri halkı olduğundan kendisinin başaramayacağı bir mesele sorun olacağını düşünmüyorum. Zekiye kardeşimiz belediye başkanı seçildiği andan beri Pazaryeri ilçemizin adını tüm Türkiye
'ye tanıtarak ismini bolca duyurdu. Zekiye Tekin'in bağımsız belediye başkanlığı Pazaryeri ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Kendisini tekrar kutlar başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:10 Kaynak: İHA
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