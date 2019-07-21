Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti.

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Rıfat Serdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Çoban Ateşi Hareketi partileşiyor

Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz