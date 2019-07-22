ESKİ DEVLET BAKANI SÜLEYMAN ARİF EMRE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
38 dakika önce
ESKİ Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:08 Kaynak: DHA
ESKİ Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre İstanbul
'da son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Arif Emre için Ataşehir Mimar Sinan
Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
, AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli
, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman
, Saadet Partisi
Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan
, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
da katıldı. Cenaze namazından önce Süleyman Arif Emre'nin oğlu Hafi Emre, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Arif Emre, Karacaahmet
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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