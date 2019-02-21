Son Dakika Haberleri: Eski Devlet Bakanı Ünlü İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

Eski Devlet Bakanı Ünlü İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

57 dakika önce

Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve 2 gün önce hayatını kaybeden Fikret Ünlü için TBMM'de tören düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Ünlü İçin TBMM'de Tören Düzenlendi, System.String[]
Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve 2 gün önce hayatını kaybeden Fikret Ünlü için TBMM'de tören düzenlendi.

Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı 56. ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan ve 2 gün önce İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Fikret Ünlü için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

Törende, Ünlü'nün özgeçmişi okundu ve dua edildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli cenazenin araca bindirilmesi sırasında bir süre yan yana yürüdü. Ünlü, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilecek. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin TBMM Başkan Adayı Engin Altay Oldu Yıldız Tilbe'den Sağlık Bakanlığına Domuz Eti Sitemi: Domuz Yemiyoruz, Neden Domuz Gribi Oluyoruz

Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır Maltepe'de MHP'nin Adayını Destekleyeceklerini Söyleyen İYİ Partili İlçe Başkanı Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 13:59:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Devlet Bakanı Ünlü İçin TBMM'de Tören Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]