Eski Devlet Başkanı Poroşenko'ya mahkeme önünde destek - Son Dakika

Eski Devlet Başkanı Poroşenko'ya mahkeme önünde destek
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mahkeme önünde toplanan Poroşenko destekçileri Petro Poroşenko'nun destekçilerine yaptığı konuşma Poroşenko destekçilerinden detaylar Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Başsavcılığının suçlamaları üzerine Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bölge mahkemesine geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mahkeme önünde toplanan Poroşenko destekçileri
Petro Poroşenko'nun destekçilerine yaptığı konuşma
Poroşenko destekçilerinden detaylar Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna Başsavcılığının suçlamaları üzerine Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bölge mahkemesine geldi. Poroşenko duruşma öncesinde mahkeme önünde bekleyen destekçilerine seslendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:50 Kaynak: AA
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