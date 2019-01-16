Son Dakika Haberleri: Eski Devlet Başkanı Yolsuzlukla İtham Edilince Savcılık Basın Sınırlaması İstedi

Eski Devlet Başkanı Yolsuzlukla İtham Edilince Savcılık Basın Sınırlaması İstedi

15 dakika önce

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun eski Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edilince, savcılar tanık ifadelerine sınırlandırma getirilmesini istedi.

Eski Devlet Başkanı Yolsuzlukla İtham Edilince Savcılık Basın Sınırlaması İstedi, System.String[]
Uyuşturucu baronu El Chapo'nun eski Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edilince, savcılar tanık ifadelerine sınırlandırma getirilmesini istedi.

New York Eyaleti'nde devam eden ve ABD'de yılın davası kabul edilen ve televizyon dizilerine konu olan uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman davasından basına sızan bilgiler savcıları zor durumda bıraktı. El Chapo'nun eski Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiği iddiası basına sızınca, savcılar tanık ifadelerine sınırlandırma getirilmesini istedi. Sanıklardan uyuşturucu kaçakçısı Alex Cifuentes'in ifadesinin basına sızmasıyla harekete geçen savcılar, dava sürecinin olumsuz etkilenememesi için basın sınırlaması talep ettiklerini söyledi. Ancak savcılar taleplerine henüz olumlu cevap alamadı. - MEXİCO CİTY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

New York, Meksika, Politika
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