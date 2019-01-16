Eski Devlet Başkanı Yolsuzlukla İtham Edilince Savcılık Basın Sınırlaması İstedi
15 dakika önce
Uyuşturucu baronu El Chapo'nun eski Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edilince, savcılar tanık ifadelerine sınırlandırma getirilmesini istedi.
Uyuşturucu baronu El Chapo'nun eski Meksika
Devlet Başkanı Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiği iddia edilince, savcılar tanık ifadelerine sınırlandırma getirilmesini istedi. New York
Eyaleti'nde devam eden ve ABD
'de yılın davası kabul edilen ve televizyon dizilerine konu olan uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman davasından basına sızan bilgiler savcıları zor durumda bıraktı. El Chapo'nun eski Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiği iddiası basına sızınca, savcılar tanık ifadelerine sınırlandırma getirilmesini istedi. Sanıklardan uyuşturucu kaçakçısı Alex Cifuentes'in ifadesinin basına sızmasıyla harekete geçen savcılar, dava sürecinin olumsuz etkilenememesi için basın sınırlaması talep ettiklerini söyledi. Ancak savcılar taleplerine henüz olumlu cevap alamadı. - MEXİCO CİTY
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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