Son Dakika Haberleri: Eski Devlet Başkanına 12 Yıl 11 Ay Daha Hapis Cezası

Eski Devlet Başkanına 12 Yıl 11 Ay Daha Hapis Cezası

1 saat önce

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, rüşvetten yargılandığı davadan 12 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Eski Devlet Başkanına 12 Yıl 11 Ay Daha Hapis Cezası, System.String[]
Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, rüşvetten yargılandığı davadan 12 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi. Silva, geçen yıl da yolsuzluk ve kara para aklama davasından suçlu bulunarak 12 yıl 1 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, arkadaşı olan Campinas Belediye Başkanı Jaco Bittar'ın oğlu Fernando Bittar'dan bir mülkünün yenilenmesiyle ilgili 1 milyon real'den fazla (yaklaşık 270 bin dolar) rüşvet aldığı suçlamasıyla mahkum edildi. Böylece Lula da Silva yolsuzluk ve kara para aklama suçundan sonra rüşvet davasından da suçlu bulunarak 12 yıl 11 ay daha hapis cezası aldı. Silva'nın, böylelikle toplamda cezası 24 yıla çıkarak 2043 yılına kadar cezaevinde kalacağı belirtildi. Aynı davada Lula'ya ek olarak, OAS Başkanı Jose Adelmario Pinheiro Neto'ya 1 yıl 7 ay, Odebrecht'in üst düzey yetkilileri Emilio Odebrecht'e 3 yıl ve 3 ay ve Marcelo Odebrecht'e de 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:26 Kaynak: İHA

Brezilya, Fabio Alves Da Silva, Güncel
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