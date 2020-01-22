Eski devlet hastanesinin yeri için onay çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski devlet hastanesinin yeri için onay çıktı - Son Dakika

Eski devlet hastanesinin yeri için onay çıktı

6 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in müjdesini verdiği eski devlet hastanesi alanının 'Millet Bahçesi' olarak tahsis edilmesi kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Eski devlet hastanesinin yeri için onay çıktı, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in müjdesini verdiği eski devlet hastanesi alanının 'Millet Bahçesi' olarak tahsis edilmesi kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.


Eski devlet hastanesi alanının 'Millet Bahçesi' olarak yapılması kararı çıktı. Kentin nüfus olarak en yoğun merkezlerinden biri olan İpekyolu ilçesinde yer alan eski devlet hastanesi alanı, geçtiğimiz günlerde TOKİ tarafından satışa çıkarılmıştı. Bu gelişmenin ardından Ankara'ya giden Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmeler sonucunda alanın 'Millet Bahçesi' olacağını açıklamıştı.


Alanın Van Büyükşehir Belediyesine tahsisi üzerinde çalışmalarını bitiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 24 bin 646 metrekare yüz ölçümüne sahip arsanın 'Millet Bahçesi' proje alanı olarak kullanılması amacıyla büyükşehir belediyesine tahsisi gerçekleştirdi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı yazı ile Van Valiliğine bildirilen kararda, arazinin sadece 'Millet Bahçesi' olarak kullanılması ifadesine de yer verildi. - VAN

Murat Kurum, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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