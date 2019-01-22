Eski Diplomat ve Akademisyenlerden Çin'e Çağrı

Çin
'de tutuklanan Kanadalı eski diplomat ve iş adamının serbest bırakılması için 120'den fazla akademisyen ve diplomat, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
'e hitaben mektup yayınladı.
Mektupta, Çin'de tutuklu bulunan Michael Kovrig'in düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubunda uzman olarak çalışan eski bir diplomat olduğuna, iş adamı Michael Spavor'un da zamanını Kuzey Kore
ile Çin, Kanada ve ABD
arasında ilişkilerin inşa edilmesine adadığına işaret edildi.
Kovrig ve Spavor'un, Çin ile dünyanın geri kalanı arasında köprü görevi gördükleri, tutuklanmalarının, Çin'e seyahatler konusunda "daha temkinli" davranılmasına yol açtığı belirtilen mektupta, "Çinli bilim adamları ve diplomatları da kapsayan toplantılar ve görüş alışverişleri, dünya çapında diplomasinin ve ciddi araştırmanın temelidir. Kovrig ve Spavor'un tutuklanmaları, böyle yapıcı bir işin Çin'de hoş karşılanmadığı, hatta riskli olduğu mesajını veriyor." ifadesi kullanıldı.
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı
Malcolm Rifkind ve eski Avustralya
Dışişleri Bakanı Gareth Evans dahil 7 ülkeden 20'den fazla diplomat, 19 ülkeden 100'ün üzerinde bilim adamı ve akademisyen tarafından imzalanan mektupta, "tutuklamaların, diyaloğu ve güveni azaltacağı, anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesi ve ortak zemin bulunması yönündeki çabaları baltalayacağı" vurgulandı.
Mektupta, Kovrig ve Spavor'un serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
Çinli teknoloji devi Huawei
'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou, ABD'nin İran
'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık
2018 tarihinde Kanada'nın Vancouver
kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Vancou'nun ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı olarak salıverilmesine hükmetmişti.
Vancou'nun tutuklanmasını izleyen günlerde bu kez Çin, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile girişimci iş adamı Michael Spavor'u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i yeniden yargılayarak idama mahkum etmişti.
Batılı analistler, tutuklamalar ve idam cezasını, Pekin
yönetiminin Kanada'yı Mıng Vancou'yu tamamen serbest bırakmaya zorlama girişiminin parçası olarak yorumluyor.