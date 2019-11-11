Son Dakika Haberleri: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal 90 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal 90 yaşında hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal 90 yaşında hayatını kaybetti

8 saat önce

Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal (90) hayatını kaybetti.

Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal 90 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal (90) hayatını kaybetti.


Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Soysal, evinde vefat etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, Mümtaz Soysal, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:16 
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Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
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