Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal 90 yaşında hayatını kaybetti
8 saat önce
Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal (90) hayatını kaybetti.
Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal (90) hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Soysal, evinde vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:16
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