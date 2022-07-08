Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı

08.07.2022 14:21

Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi İlter Türkmen, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkmen için Teşvikiye Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Türkmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu cuma namazı öncesi musallaya konulurken, eşi Füsun Türkmen ve oğlu Güner Türkmen taziyeleri kabul etti.

Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından polislerce cenaze aracına taşınan Türkmen'in naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

İlter Türkmen

Dışişleri Bakanlığındaki görevine 1949 yılında başlayan Türkmen, Türkiye'nin Atina, Moskova ve Paris Büyükelçiliği yanı sıra BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüttü.

12 Eylül askeri darbesi sonrası kurulan Bülend Ulusu hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Türkmen, 3 yıl bu görevde kaldı.

Türkmen, 1991'de emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.

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İSTANBUL-ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRKMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İSTANBUL-ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRKMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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