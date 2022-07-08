Türkmen, 1991'de emekli olmasının ardından 1996'ya kadar BM Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile Filistin Mültecilerine Yardım Teşkilatı Genel Komiseri görevini de yürüttü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Dışişleri Bakanı Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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