'Eski Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına gözaltında işkence' iddiası TBMM gündeminde
1 saat önce
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, gözaltındaki eski Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının işkenceye maruz kaldığı iddialarını soru önergesi vererek Meclis gündemine taşıdı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:08
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
, gözaltındaki eski Dışişleri Bakanlığı
çalışanlarının işkenceye maruz kaldığı iddialarını soru önergesi vererek Meclis gündemine taşıdı. Euronews
'ün sorularını yanıtlayan Gergerlioğlu işkence iddialarını sanık avukatlarının aktardığını söyledi. Avukatların ifadelerine göre, gözaltındaki müvekkillerinin "ters kelepçe ile dizüstü yürütme, makata cop sokma, tehdit ve hakaret" gibi işkencelere maruz kaldı.
TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek
Genç Şarkıcı Gabriel Diniz, Brezilya'da Düşen Uçakta Hayatını Kaybetti
246 Poşet Kokain Yutan Yolcu Uçakta Öldü
Sapığın zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği an kamerada!