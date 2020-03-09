Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika Dünya

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası

6 saat önce

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası, System.String[]

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.


Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Mızraklı, Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılmayı reddetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır, Mızraklı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar Hafter ile görüşen Macron duyurdu: Libyalı general ateşkes anlaşmasını imzalamayı kabul etti İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]