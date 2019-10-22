Son Dakika Haberleri: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
Son Dakika Güncel Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı

55 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, tutuklandı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve dün gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, tutuklandı.

31 Mart yerel seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alındı. Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank duyurdu: KOSGEB'den girişimciler için 50 bin liraya kadar kredi
HDP'den tartışma yaratacak kayyum kararı: Üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 18:16:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]