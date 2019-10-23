Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı hakkındaki terör soruşturması

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmediği, teslim olan bir örgüt mensubunun tanık beyanında yer aldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunmasının ardından Mızraklı'nın tutuklanmasına konu suçlamalar kapsamında 3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde teslim olan "Bermal" kod isimli H.B.A'nın ifadesinin olduğu ortaya çıktı.

H.B.A'nın, "Diyarbakır'da özel bir hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli teröristi Mızraklı ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden, taburcu edip, serbest kalmasını sağladı." beyanında bulunduğu öğrenildi.

Mızraklı, söz konusu tanık beyanına ilişkin savunmasında, tanığın üçüncü ağızdan konuştuğunun anlaşıldığını ileri sürdü.

Terör örgütü mensubunun kendisi tarafından tedavi edildiğine ilişkin, tanığın bilgi ve görgüsünün bulunmadığını iddia eden Mızraklı, savunmasında şunları kaydetti:

"Böyle iddiaları kabul etmiyorum. Kıdemli cerrah olduğum için hastanede nöbetim bulunmuyordu. Tanık, hastanın bağırsağının kesilip alındığından bahsetmiştir. Tıp kurallarına göre böyle bir ameliyat geçiren kişinin ertesi gün taburcu olup, gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır."

Nöbetçi hakimliğin Mızraklı'ya ilişkin verdiği tutuklama gerekçesinde şöyle denildi:

"Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut deliler bulunması, tanık H.B.A'nın Mızraklı'nın yaralı teröristi tedavi ederek, taburcu edip, serbest kalmasına ilişkin beyanı, 677 sayılı KHK ile kapatılan ve terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir olduğu değerlendirilen Sarmaşık Derneği'nin 6 yıl süreyle genel başkanlığını yürütmesi, terör örgütü PKK'nın çağrısı üzerine, örgütün eylem ve faaliyetlerinin övüldüğü etkinliklere katılması dikkate alınarak, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delilerin mevcut olması, atılı suçun katalog suçlardan olması ve öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirinin ölçülü olması, bu nedenle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından tutuklanmasına karar verilmiştir."

Kararda, tutuklamaya ilişkin Mızraklı'nın Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliğine 7 gün içerisinde itirazda bulunabileceği belirtildi.