Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terör soruşturması kapsamında...
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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, terör soruşturması kapsamında tutuklandı. Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:56 Kaynak: AA
Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor "Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz" Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı