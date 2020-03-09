Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak"... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'... - Son Dakika

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak"...

6 saat önce

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı,

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Diyarbakır, Mızraklı, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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