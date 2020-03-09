Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'... - Son Dakika

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Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'...
6 saat önce
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:06 Kaynak: İHA
Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. - DİYARBAKIR
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