Son Dakika Haberleri: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Dbp Eş Genel Başkanı Sebahat...

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Dbp Eş Genel Başkanı Sebahat...

48 dakika önce

IHAAW220632-SIY/01-02-2019- Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada karar açıklandı.

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve Dbp Eş Genel Başkanı Sebahat..., System.String[]
IHAAW220632-SIY/01-02-2019

- Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Kışanak'a terör örgütü üyeliğinden 14 yıl 3 ay, Tuncel'e ise 15 yıl hapis cezası verdi. 01.02.2019 22: 06: 32 TSI
NNNN - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:15 Kaynak: İHA

Sebahat Tuncel, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Politika
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