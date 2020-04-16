Eski Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek vefat etti - Son Dakika

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek, hayatını kaybetti.
Dilek'in cenazesi, bugün Diyarbakır'ın Sur ilçesi Pınardüzü Mahallesi Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Pınardüzü Mahallesi'nde toprağa verilecek.
1952'de doğan Dilek, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Ziraat Yüksek Mühendisi olan Dilek, Diyarbakır
Belediye Başkanlığı, Diyarbakır Spor Başkanlığı, Diyarbakır Kooperatifler
Birliği Başkanlığı, Türk Belediyecilik Derneği Yönetim Kurulu
üyeliği görevlerinde bulundu.
Dilek, TBMM'de, 18. ve 21. dönemlerde Diyarbakır Milletvekili olarak görev yaptı.