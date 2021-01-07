Eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adı hayır çarşısına verildi - Son Dakika

Malatya'da, geçen yıl vefat eden eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adını taşıyan hayır çarşısı hizmet vermeye başladı.

Vali Aydın Baruş, Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, hayırseverlik denince her zaman adı anılacak olan Vahap Küçük'ün isminin verildiği hayır çarşısından ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağını söyledi.

Baruş, merhum Küçük'ün fazilet ve erdem sahibi bir insan olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Kendi kazancından yanındaki komşusu için, çevresindeki insanlar için ve dünyadaki tüm muhtaç kişiler için fedakarlık yapmak, kendi kazancından vermek büyük bir erdemdir. Bu erdem sahibi Vahap Küçük'tür. Küçük, toplumsal bir liderdir, yaşadığı şehirde insanların önünü açan, fikir ve vizyon veren büyük bir kişiliktir. İhtiyaç sahibi insanların yanına koşan, onlar için fedakarlıktan kaçınmayan, onlara abi, baba olmayı başarabilen güzel bir insandı. Hayırseverliği çocuklarına miras bıraktı, ülke ekonomisi için büyük katkılar verdi, on binlerce insanımızı fabrikalarda istihdam etti."

Baruş, Küçük ailesinin kentteki hayır işlerinin devam ettiğini anlatarak merhum Vahap Küçük'ün isminin yaşatılması için vakıf kurulmasının isabetli olacağını sözlerine ekledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Vahap Küçük'ün "ihtiyaç sahiplerinin babası" olduğunu vurgulayarak Küçük ailesinin yardım etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Elimizden gelen desteği vereceğiz"

Küçük'ün oğlu, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise rahmetli babasının ismini Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un birçok yere verdiğini hatırlatarak, "En anlamlısının bu hayır çarşısı olduğunu söyleyebilirim. Rahmetli babam gönül adamıydı, hakikaten onun yerini doldurmak, bu misyonu üslenmek zor. İşimin ne kadar zor olduğunun bilincindeyim. Evlatları olarak babamızın amel defterinin sürekli açık olması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz." dedi.

"Malatya'da üşüyen bir çocuk, yırtık ayakkabı giyen bir çocuk olmaması konusunda elimizden gelen desteği vereceğimize söz veriyorum." diyen Küçük, şöyle devam etti:

"Kardeşler ve aile olarak muhtaç öğrencilerimize burs vermeye devam edeceğiz, bunun da sözünü veriyorum. Bu çarşı, veren el ile alan eli buluşturan, hayırseverlere gönül rahatlığıyla hayrını yapabilme, ihtiyaç sahiplerine de gururu incinmeden bir mağazadan alışveriş yapabilme imkanı sağlayan bir yer olacak."

Programda AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Bülent Tüfenkci ile MHP Malatya Milletvekili Celal Fendoğlu da birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Vahap Küçük Hayır Çarşısı hizmete açıldı.