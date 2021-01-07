Eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adı hayır çarşısına verildi - Son Dakika

Eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adı hayır çarşısına verildi

07.01.2021 15:57
Eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adı hayır çarşısına verildi, System.String[]

Malatya'da, geçen yıl vefat eden eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adını taşıyan hayır çarşısı hizmet vermeye başladı.

Malatya'da, geçen yıl vefat eden eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adını taşıyan hayır çarşısı hizmet vermeye başladı.

Vali Aydın Baruş, Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi'nde düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, hayırseverlik denince her zaman adı anılacak olan Vahap Küçük'ün isminin verildiği hayır çarşısından ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağını söyledi.

Baruş, merhum Küçük'ün fazilet ve erdem sahibi bir insan olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Kendi kazancından yanındaki komşusu için, çevresindeki insanlar için ve dünyadaki tüm muhtaç kişiler için fedakarlık yapmak, kendi kazancından vermek büyük bir erdemdir. Bu erdem sahibi Vahap Küçük'tür. Küçük, toplumsal bir liderdir, yaşadığı şehirde insanların önünü açan, fikir ve vizyon veren büyük bir kişiliktir. İhtiyaç sahibi insanların yanına koşan, onlar için fedakarlıktan kaçınmayan, onlara abi, baba olmayı başarabilen güzel bir insandı. Hayırseverliği çocuklarına miras bıraktı, ülke ekonomisi için büyük katkılar verdi, on binlerce insanımızı fabrikalarda istihdam etti."

Baruş, Küçük ailesinin kentteki hayır işlerinin devam ettiğini anlatarak merhum Vahap Küçük'ün isminin yaşatılması için vakıf kurulmasının isabetli olacağını sözlerine ekledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Vahap Küçük'ün "ihtiyaç sahiplerinin babası" olduğunu vurgulayarak Küçük ailesinin yardım etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Elimizden gelen desteği vereceğiz"

Küçük'ün oğlu, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ise rahmetli babasının ismini Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt'un birçok yere verdiğini hatırlatarak, "En anlamlısının bu hayır çarşısı olduğunu söyleyebilirim. Rahmetli babam gönül adamıydı, hakikaten onun yerini doldurmak, bu misyonu üslenmek zor. İşimin ne kadar zor olduğunun bilincindeyim. Evlatları olarak babamızın amel defterinin sürekli açık olması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz." dedi.

"Malatya'da üşüyen bir çocuk, yırtık ayakkabı giyen bir çocuk olmaması konusunda elimizden gelen desteği vereceğimize söz veriyorum." diyen Küçük, şöyle devam etti:

"Kardeşler ve aile olarak muhtaç öğrencilerimize burs vermeye devam edeceğiz, bunun da sözünü veriyorum. Bu çarşı, veren el ile alan eli buluşturan, hayırseverlere gönül rahatlığıyla hayrını yapabilme, ihtiyaç sahiplerine de gururu incinmeden bir mağazadan alışveriş yapabilme imkanı sağlayan bir yer olacak."

Programda AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Bülent Tüfenkci ile MHP Malatya Milletvekili Celal Fendoğlu da birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Vahap Küçük Hayır Çarşısı hizmete açıldı.

Vahap Küçük, Doğanşehir, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adı hayır çarşısına verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Trump destekçilerinin Kongre baskınında en çok o dikkat çekti: Boynuzlu kürklü Q Shaman
Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü         
15:55
Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi         
15:14
Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü         
15:05
Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak         
14:54
Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti         
14:45
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu         
14:13
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü Ajan rolüne bürünen gençler, sokakta şaka yaptıkları kişi sivil polis çıkınca şaşkına döndü         
12:27
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 16:06:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün adı hayır çarşısına verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei