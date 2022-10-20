Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Kösele, FETÖ davasında tanık olarak dinlendi - Son Dakika
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Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Kösele, FETÖ davasında tanık olarak dinlendi

20.10.2022 17:52
Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Kösele, FETÖ davasında tanık olarak dinlendi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "askeri yargı yapılanmasında" yer aldığı iddia edilen eski hakim yüzbaşı Kani Yolcu'nun yargılandığı davada, dönemin Donanma Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele tanık sıfatıyla beyanda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde "askeri yargı yapılanmasında" yer aldığı iddia edilen eski hakim yüzbaşı Kani Yolcu'nun yargılandığı davada, dönemin Donanma Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele tanık sıfatıyla beyanda bulundu.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık Yolcu, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Yolcu, duruşmadaki beyanında, ilk derece mahkemesinin hakkında yeterli araştırma yapmadan hüküm kurduğunu, bu nedenle hükmün esastan bozulduğunu söyledi ve Yargıtay ilamındaki hususlar dikkate alınarak gerekli belgelerin dosyaya kazandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği emekli Oramiral Veysel Kösele'nin tanık olarak dinleneceğini söyledi.

İzmir'den video konferans aracılığıyla duruşmaya katılan Kösele, Donanma Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde, sanığın askeri savcı olarak görev yaptığını, bu nedenle kendisini tanıdığını belirtti.

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında darbecilerce TCG Yavuz Fırkateyni'nde alıkonulduğunu belirten Kösele, sonraki gün buna ilişkin soruşturma başlatması için dönemin kurmay başkanından savcının görevlendirilmesini istediğini anlattı.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Kösele, o gece gemide işlenen suç ve suçluların tespit edilmesi için 16 Temmuz saat 06.00 sıralarında emir verdiğini, bu talimatı üzerine savcının hareket geçtiğini kaydetti.

Söz alan Yolcu, gemideki askerler hakkında işlem yapması için Kösele'nin talimatının yer aldığı kağıdı göstererek, "O gece neler yapılacağına dair talimatlarınızın yer aldığı bu yazıyı hatırlıyor musunuz?" diye sordu.

Bunun üzerine Kösele, "Evet, hatırladım. Gemidekiler hakkında hangi suçlardan işlem yapılacağını yazmıştım." cevabını verdi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Yolcu'nun 1 Ocak 2007 ile 1 Ocak 2017 arasında kullandığı telefonların HTS kayıtlarının ilgili kurumlardan alınarak görüşme trafiğine ilişkin araştırma yapılmasına karar verdi.

Dava ertelendi.

Yargılamanın geçmişi

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Ocak 2020'de karara bağlanan 18 sanıklı FETÖ'nün "askeri yargı yapılanması" dosyasının temyiz incelemesi Yargıtay 3. Ceza Dairesince yapılmıştı.

Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanlığı adli müşavirleri eski tuğgeneral Hayrettin Kaldırım ile eski albay Muharrem Köse'nin de bulunduğu 17 sanığın cezasını onayan daire, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen sanık Kani Yolcu hakkındaki mahkumiyet kararını "eksik inceleme" yapıldığı gerekçesiyle esastan bozmuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Kösele, FETÖ davasında tanık olarak dinlendi - Son Dakika

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