Son Dakika Haberleri: Eski Döneme Ait Kandillerle Birlikte Yakalandılar

Eski Döneme Ait Kandillerle Birlikte Yakalandılar

1 saat önce

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda eski döneme ait 2 adet kandil el geçirildi.

Eski Döneme Ait Kandillerle Birlikte Yakalandılar, System.String[]
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda eski döneme ait 2 adet kandil el geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emirdağ ilçesinde yapılan operasyonda, 3 şahıs ile birlikte eski döneme ait pişmiş topraktan yapılmış 2 adet kandil ele geçirildiği bildiriydi.

Meydana gelen olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:33 Kaynak: İHA

Afyon, Jandarma, 3. Sayfa
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