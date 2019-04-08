Eski Döneme Ait Kandillerle Birlikte Yakalandılar
1 saat önce
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda eski döneme ait 2 adet kandil el geçirildi.
Afyonkarahisar
'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda eski döneme ait 2 adet kandil el geçirildi.
İI Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Emirdağ
ilçesinde yapılan operasyonda, 3 şahıs ile birlikte eski döneme ait pişmiş topraktan yapılmış 2 adet kandil ele geçirildiği bildiriydi.
Meydana gelen olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:33 Kaynak: İHA
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