Eski Milletvekili Osman Kılıç Evinde Ölü Bulundu

TBMM'de 20. ve 21. Dönem DSP İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Osman Kılıç (68), İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, eski DSP milletvekili Osman Kılıç'tan haber alamayan yakınları, Kılıç'ın İstanbul'da Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'ndeki evine gitti. 68 yaşındaki Kılıç'ı evde hareketsiz halde bulanlar durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp rahatsızlığı olan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Giresun Bulancak doğumlu olan Kılıç, TBMM'de 20. ve 21. Dönem DSP İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı.