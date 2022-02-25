Eski dünürlerini katleden şahıs hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika
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Eski dünürlerini katleden şahıs hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

25.02.2022 00:57
Eski dünürlerini katleden şahıs hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Afyonkarahisar'da eski dünürü olan 5 kişiyi tabanca ile vurarak öldüren eski kayınpeder için savcılık "kasten öldürme" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Afyonkarahisar'da eski dünürü olan 5 kişiyi tabanca ile vurarak öldüren eski kayınpeder için savcılık "kasten öldürme" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Katliamın sanığı ise ifadesinde "Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum" dedi.

Olay, geçtiğimiz 6 Kasım 2011'de merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail K., ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren İsmail K., belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt, annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Olayda aile üyelerinin tamamı hayatını kaybetti.

"Araçtan dışarı çıkacaktı ona da ateş ettim"

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili İsmail K. hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. Savcılık Sanık hakkında kasten öldürmeden 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık İsmail K., hakkında araç alım satım meselesinden dolayı icra takibi başlatıldığını öne sürerek, Mevlüt Mercan'dan aldığı borç karşılığı 40 bin liralık senet imzaladığını aktaran İ.K, senedin icraya konulduğunu belirtti. İsmail K., "Mevlüt Mercan'ın ve ailesinin içinde olduğu aracı takip ettim. Araç durduğunda yanlarına gittim. Aracı kullanan Mevlüt'ten icrayı kaldırmasını istedim. Korkutmak için bacaklarına ateş ettim. Aracın ön yolcu koltuğunda eski damadım oturuyordu, araçtan dışarı çıkacaktı ona da ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum" diyerek kendisini savundu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski dünürlerini katleden şahıs hakkında 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi - Son Dakika


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