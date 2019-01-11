Eski Dünya 1 Numarası Murray Gözyaşları İçinde Bu Yıl Tenise Veda Edebileceğini Açıkladı
40 dakika önce
Eski dünya 1 numarası Andy Murray, gözyaşları içinde Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından tenise veda edebileceğini açıkladı.
Eski dünya 1 numarası Andy Murray
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Turnuvası'nın ardından tenise veda edebileceğini açıkladı
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:16
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