Son Dakika Haberleri: Eski Dünya 1 Numarası Murray Gözyaşları İçinde Bu Yıl Tenise Veda Edebileceğini Açıkladı

Eski Dünya 1 Numarası Murray Gözyaşları İçinde Bu Yıl Tenise Veda Edebileceğini Açıkladı

40 dakika önce

Eski dünya 1 numarası Andy Murray, gözyaşları içinde Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından tenise veda edebileceğini açıkladı.

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Eski dünya 1 numarası Andy Murray, gözyaşları içinde Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından tenise veda edebileceğini açıkladı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:16 

Avustralya, Andy Murray, Tenis, Dünya
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