Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Milli Gençlik Vakfı (MGV) ve Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) üyeleri, 96 yaşında hayatını kaybeden eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde bir araya geldi.

Kaynak: AA

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