Eski Eczacı Kalfası Hap Satarken Yakalandı

Karaman'da polisin yaptığı operasyonda reçeteyle satılması gereken hapları satan eski eczacı kalfası yakalanarak, gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, reçeteyle satılması gereken hap sattığı iddia edilen eski eczacı kalfası S.A (34)'yı takibe aldı.



Ekipler şüpheliyi hap satarken suçüstü yakaladı, zanlının arabasında yapılan aramada reçeteye tabi 545 adet hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan S.A işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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