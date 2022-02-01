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ESKİ ekibi tipide mahsur kaldı - Son Dakika

ESKİ ekibi tipide mahsur kaldı

01.02.2022 16:22

- ESKİ ekibi tipide mahsur kaldı Erzurum'un Tekman ilçesinde fırtınada mahsur kalan ESKİ ekibi saatler süren çalışma sonunda kurtarıldı.

- ESKİ ekibi tipide mahsur kaldı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde fırtınada mahsur kalan ESKİ ekibi saatler süren çalışma sonunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Taşkesen mahallesi Şahvelat mezrasında çalışmaya giden ESKİ ekibi aşırı fırtına nedeni ile yolda mahsur kaldı. 3 bin 200 rakımlı palandöken eteklerinde bulunan 2 bin 600 rakımlı ve ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan Şahvelat mezrasında yaşanan su sıkıntısı nedeni nedeni yola çıkan ESKİ ekibi yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Mahsur kalan ESKİ ekibini yine kendi iş arkadaşları kurtardı. İlçeden bölgeye ulaşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ ekipleri loder iş makinası ile saatler sonucunda kurtularak ilçe merkezine geldiler.

Ekipte bulunan 1 operatör, 1 şoför, 3 usta ve 1 yardımcı personel ilçe merkezine geldiklerinde derin nefes aldılar.

ESKİ ekibi tipide mahsur kaldı
ESKİ ekibi tipide mahsur kaldı
ESKİ ekibi tipide mahsur kaldı

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Hisarcık, Fırtına, Erzurum, Tekman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ESKİ ekibi tipide mahsur kaldı - Son Dakika


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