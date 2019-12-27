Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Kiraz'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Kiraz'da - Son Dakika

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Kiraz'da

6 saat önce

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir'in Kiraz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Kiraz'da, System.String[]

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İzmir'in Kiraz ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı makamında ziyaret eden Zeybekci, esnafı ziyaret etti. Ziyaretlere AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz da katıldı.

İsa Bey Camii'nde Cuma namazını kılan Zeybekci, bir esnaf lokantasında öğle yemeği yedi.


Zeybekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada tüm ilçeleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızla birlikte Kiraz'a gelmiştim ancak 'onu saymıyoruz' dediler. Bu bir hemşeri ziyareti, hasret gidermek için geldik. Seçimlerde burada olup da sonra gelmeyenlerden değiliz." dedi.

Saliha Özçınar, Nihat Zeybekci, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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