Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın son hali şaşırttı - Son Dakika
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Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın son hali şaşırttı

07.05.2023 11:16

Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti'nin 24. Dönem Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan'ın son hali gündem oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı.

Geçmişte ekonomi bakanlığı görevinde de bulunan 24. Dönem Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan'ın son hali sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan

SOSYAL MEDYA BU FOTOĞRAFI KONUŞUYOR

Yıllar önceki görüntüsünden son farklı görünen Çağlayan'ın fotoğrafıyla ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı. Konu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

"DOĞRU YERDE, DOĞRU ZAMANDAYIZ"

Çağlayan, geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim çalışmaları için Mersin'de bulunmuştu. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük bir önem taşıdığını belirten Zafer Çağlayan, "Biz artık aynı aileyiz, bir ve beraberiz. Allah, muhabbetimizi artırsın. Doğru yerde, doğru zeminde, doğru zamandayız. Bu ittifakı bir araya getiren milli değerlerimiz, ay yıldızlı al bayrağımız, Türkiye'nin bekası ve geleceğidir. Türkiye düşmanlarına hep birlikte karşı koymaktır. Onun için bizim davamız, kutlu bir davadır Allah'ın izniyle. Ben bir arada olmaktan son derece mutlu ve memnunum" diye konuştu.

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Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın son hali görenleri şaşırttı Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın son hali görenleri şaşırttı

Zafer Çağlayan, Çağlayan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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