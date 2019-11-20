Eski Ekvador lideri Correa, fotoğraflarla Bolivya'daki askeri vesayete dikkati çekti

Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, Twitter'dan, Bolivya'daki askeri vesayete dikkati çeken bir fotoğraf kolajı paylaştı.

Paylaşımda, dörde bölünmüş bir çerçeve içinde sol tarafta Bolivya'nın ordu baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in, sağ tarafında ise geçici devlet başkanlığına getirilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in devlet başkanlığına kabul törenlerinden fotoğraflar yer aldı.

Sol üstteki karede, Morales'e Devlet Başkanlığı kuşağı ve madalyonunun Meclis Başkanı tarafından takdim edildiği, sağ üst karede ise Devlet Başkanlığı kuşağını Anez'e Genelkurmay Başkanı'nın giydirdiği görülüyor.

Sol alt karedeki fotoğrafta Morales'in törenin ardından Meclis Başkanı ve Katolik Kilisesi Başpiskoposu ile sokakta halkın arasında yürüdüğü görülürken, sağ alt karede ise Anez'in törenin ardından silahlı bir subay eşliğinde askeri tören kıtasını selamlaması dikkati çekiyor.

Ülkedeki siyasi kriz nedeniyle istifa ederek Meksika'ya iltica eden Morales de Correa'nın Twitter paylaşımını kendi hesabında yeniden paylaştı.

Bolivya'daki kriz?

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.?

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.?

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti. ?

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.