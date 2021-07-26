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Eski El Salvador Devlet Başkanı Ceren, resmen yolsuzlukla suçlandı - Son Dakika

Eski El Salvador Devlet Başkanı Ceren, resmen yolsuzlukla suçlandı

26.07.2021 13:51
Eski El Salvador Devlet Başkanı Ceren, resmen yolsuzlukla suçlandı, System.String[]

SAN Eski El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez Ceren hakkında, ülkede yürütülen yolsuzluk davasında resmi olarak suçlama yapıldı.

SAN Eski El Salvador Devlet Başkanı Salvador Sanchez Ceren hakkında, ülkede yürütülen yolsuzluk davasında resmi olarak suçlama yapıldı.

El Salvadorlu savcılar, "kamu yağmacılığı" olarak bilinen yolsuzluk davasıyla ilgili kararlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede 2014- 2019 yıllarında devlet başkanlığı görevini yürüten Ceren ile 9 eski yetkili, haksız zenginleşme ve kara para aklamakla suçlandı.

Suçlamaların, Mauricio Funes'in devlet başkanı, Ceren'in başbakan olduğu 2009-2014 yıllarını kapsadığı belirtildi.

Bu arada, söz konusu 9 yetkili, hükümet fonlarından 351 milyon doları memurlara ve iş ortaklarına yasa dışı ödemeler yapmak için kullanmakla da suçlandı.

Aralık 2020'de ülkeden ayrılan ve dönmeyen Ceren'in, bu fonlardan 530 bin dolar aldığı iddia edildi.

Funes döneminde üst düzey yetkili olarak görev yapan 9 kişiden 5'inin gözaltında olduğu, 4'ünün ise henüz yakalanamadığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, yolsuzluk davasının görüldüğü mahkeme binasının önünde dün toplanan Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi destekçileri, siyasi mahkum olduklarını iddia ettikleri 5 eski yetkilinin serbest bırakılmasını istedi.

Yaklaşık 30 yıldır devlet başkanlarının çoğuna yolsuzluk suçlaması

El Salvador'da 1980-1992 iç savaşından sonra devlet başkanlığı yapanların çoğu yolsuzlukla suçlandı.

Devlet Başkanlığı görevini 1999-2004 döneminde yürüten Francisco Flores, zimmetine para geçirmek ve yetkisini kötüye kullanmakla suçlanmış, 2014 yılında mal varlığına el konulmuştu. Hakkında aynı yıl içinde tutuklama emri çıkarılan Flores, ev hapsine alınmıştı.

Flores, ev hapsindeyken geçirdiği beyin kanaması sonucu Ocak 2016'da 56 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ülkede 2004-2009 yıllarında devlet başkanı olan Tony Saca, görev süresince kamu fonlarından milyonlarca doları zimmetine geçirdiğini kabul etmesinin ardından 2018'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Devlet Başkanı Funes hakkında da yolsuzluk ve vergi kaçırma suçlamaları bulunuyor. Ülkesinde hakkında yakalama kararı bulunan Funes'e, 2016'dan bu yana yaşadığı Nikaragua'da 2019'da vatandaşlık verilmişti. Nikaragua'da anayasa, vatandaşların iadesine izin vermiyor.

Gerillalıktan devlet başkanlığına

18 Haziran 1944'te bir marangoz ile bir tezgahtarın 12 çocuğundan dokuzuncusu olarak dünyaya gelen Ceren, üniversite yılları sırasında öğretmenler sendikasına üye olmuştu. 1970'li yıllarda sendika liderlerini hedef alan saldırıların ardından gerilla harekatına yönelen Ceren, 1978'de Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne katılmış ve "Yoldaş Leonel Gonzalez" takma adıyla Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin beş en önemli komutanından biri haline gelmişti.

Ceren, 1992 yılındaki barış süreci görüşmelerinde Kurtuluş Cephesi'ni temsil etmişti. 2009'dan 2014'e kadar devlet başkanlığı görevini yürüten Ceren, 9 Mart 2014'teki devlet başkanlığı seçiminde Ulusal Cumhuriyetçi İttifak'ın lideri Normal Quijano'ya karşı zafer kazanmıştı.

El Salvador'da 1979 yılında Devrimci Cunta Hükümeti'nin yönetime el koyduğu darbenin ardından başlayan ve 1992'de barış anlaşmasının imzalanmasına kadar devam eden iç savaşta 76 bin kişi yaşamını yitirmişti.

İç savaş sırasında ABD'nin destek verdiği hükümete karşı mücadele eden Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi, 1992'deki barış anlaşmasının ardından siyasi parti olmuştu.

El Salvador, Yolsuzluk, Hükümet, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski El Salvador Devlet Başkanı Ceren, resmen yolsuzlukla suçlandı - Son Dakika


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