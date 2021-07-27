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Eski elektronik eşyalar köy okullarına bilgisayar oluyor - Son Dakika

Eski elektronik eşyalar köy okullarına bilgisayar oluyor

27.07.2021 11:21

Elektronik atıkların yenilikçi şekilde toplanması amacıyla geliştirilen proje kapsamında bağışlanan elektronik ev aletleri ve bilişim ekipmanları ile köy okullarına bilgisayar sınıfları kuruluyor.

Elektronik atıkların yenilikçi şekilde toplanması amacıyla geliştirilen proje kapsamında bağışlanan elektronik ev aletleri ve bilişim ekipmanları ile köy okullarına bilgisayar sınıfları kuruluyor.

Evlerde kullanılmak üzere alınan elektronik aletler, kimi zaman bozulması kimi zaman da artık ihtiyaca karşılık vermemesi nedeniyle atıl duruma düşüyor. Tamir edilemeyen, çöpe de atılmak istenmeyen cihazlar, evlerin bir köşesinde unutulmaya terk ediliyor.

İstanbul'da elektronik atıkları yenilikçi şekilde toplayacak yazılımlar geliştiren bir sosyal girişim olan Empact, atıl durumdaki bu aletleri köy okullarının öğrencilerinin kullanımına sunacak bir proje geliştirdi.

"Köy Okullarına Bilgisayar Projesi'nin detaylarını AA muhabirine anlatan Empact'ın kurucusu Burak Köktürk, elektronik atıkların dünyada en hızlı artan atık türü olduğunu söyledi.

Dünyada her yıl 50 milyon ton elektronik atık oluştuğunu belirten Köktürk, Türkiye'deki elektronik atığın sadece yüzde 5'inin toplanabildiğinin altını çizdi. Dünyada bu oranın yüzde 12 olduğuna değinen Köktürk, eski elektronik eşyaların geri toplanması ve dönüştürülmesinin önemine işaret etti.

Elektronik atıklara ilişkin yönetmeliğin ilk maddesinin de öncelikle tamir edilmesini tavsiye ettiğini vurgulayan Köktürk, bu amaçla Düşler Akademisi ve Ataşehir Belediyesinin destekleriyle "Köy Okullarına Bilgisayar Projesi"ni geliştirdiklerini dile getirdi.

Proje kapsamında ev ve iş yerlerinde artık kullanılmayan bilişim ekipmanları ile elektronik ev aletlerini adreslerinden topladıklarını belirten Köktürk, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında çalışan çalışmayan bütün elektronik eşyaları, özellikle bilişim ekipmanlarını tamir edip, köy okullarına bilgisayar sınıfları kuruyoruz. Bugüne kadar 18 sınıf kurduk, bu toplamda 180 bilgisayar ediyor. Hesaplamalarımıza göre şu ana kadar 2 bin 500 öğrencinin teknolojiyle buluşmasına vesile olduk. Dijital eşitsizliğe karşı aslında bir anlamda savaş açtık."

55 okul sırada bekliyor

Burak Köktürk, talepte bulunan okulların kendilerine ulaştığını, şu anda 55 okulun bilgisayar sınıfı kurulmak üzere sırada beklediğini dile getirdi.

Okullara bilgisayar sınıfı kurmak için gidilen kentlerde yeni bağışları toplayarak döndüklerini de anlatan Köktürk, evlerde arızalı ya da kullanılmayan her türlü elektronik cihazı aldıklarını hatırlattı. Bilişim ekipmanı dışındaki bağışları geri dönüşüm firmalarının elindeki klavye, mouse ve hard disklerle takas ettiklerini belirten Köktürk, "Bizim evimizde kullanılmayan bilgisayar yok diye düşünmeyin. Bütün ev aletlerini bu noktada bize teslim edebiliyorsunuz." dedi.

Bilgisayar sınıfı kurulacak okullarda da o sınıfı kullanacak öğrenci sayısına dikkat ettiklerini ifade eden Köktürk, şunları söyledi:

"Okulun mevcudunun belli bir sayının üzerinde olması bizim için önemli. Az mevcutlu okullara da yardımda bulunuyoruz ama ne kadar çok öğrenci faydalanırsa bizim için o kadar iyi. Okulda internet olması gerekiyor, bilgisayarların konulabileceği ayrı bir oda ve elektrik tesisatının bu gücü kaldırabilecek kapasitede olması gerekiyor. Öğretmenin ilgisi de önemli. Sonrasında o sınıf aktif mi, faal şekilde kullanılıyor mu bunu görmemiz gerekiyor. Çünkü bu bilgisayarların yenilenmesi gereken dönemde eskilerini alıp yerine yenilerini koyma durumumuz oluyor."

Eski elektronik eşyalar köy okullarına bilgisayar oluyor
Eski elektronik eşyalar köy okullarına bilgisayar oluyor
Eski elektronik eşyalar köy okullarına bilgisayar oluyor
Eski elektronik eşyalar köy okullarına bilgisayar oluyor

Bilgisayar, İstanbul, Türkiye, Bilişim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski elektronik eşyalar köy okullarına bilgisayar oluyor - Son Dakika


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