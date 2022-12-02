Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakayı ele verdi

02.12.2022 19:11
Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakayı ele verdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde eski emniyet binasını hedef olarak seçen hırsızlar, polisin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.İddiaya göre, uzun yıllar Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği, karakol ve polis lojmanları olarak hizmet veren eski polis binasına gece saatlerinde beyaz renkli araç ile gelen hırsızlık şüphelileri, binanın kapısını zorla açarak içeri girdi.

DEVRİYE GEZEN POLİS EKİPLERİNE YAKALANDILAR

Bu esnada rutin devriye görevi yapan emniyet ekipleri ise, bina önündeki park halindeki araçtan şüphelenerek etrafta inceleme yaptı. Binaya hırsız girdiğini fark eden ekipler, içerideki şüpheliler E.Y. ve F.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri bahse konu bina içerisinde çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı Kırmızı ışıkta geçen otomobil önce minibüse sonra da direğe çarptı Kırmızı ışıkta geçen otomobil önce minibüse sonra da direğe çarptı

Cumhuriyet, Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:21 Alex de Souza'nın Türkiye'ye dönüş sebebi Fenerbahçelilerle birlikte diğer takım taraftarlarını da kızdırdı
19:04 Cinsiyet değiştirme sorusu ünlü ilahiyatçı Mustafa Karataş'a soğuk terler döktürdü
18:36 Mauro Icardi'den çok sert Wanda Nara tepkisi: Medyaya açıklayamayız
18:26 Muharrem İnce, Beşar Esad'a mektup yazdığını anlattı! Yıllar önce görüşmek istemiş
18:24 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tüm dünyaya Suriye mesajı: Operasyonlar devam edecek
18:06 Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakayı ele verdi
17:57 Vatandaşları gasp eden sahte polisler yakayı ele verdi! Birinin belediye personeli olduğu belirlendi
17:50 Merkez Bankası Başkanı'na tepki gösteren İYİ Partili vekiller salonu terk etti: Açıklamaya korkuyorlar
17:33 Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Avrupa'daki diplomatik temsilciliklerimize kanlı paketler gönderildi
16:57 Yıkılan binadan tarihi traktör çıktı! 72 yıl önce dönemin milletvekili yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2022 20:04:23. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement