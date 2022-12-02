Tekirdağ'da eski emniyet binasına giren hırsızlar yakayı ele verdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.İddiaya göre, uzun yıllar Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği, karakol ve polis lojmanları olarak hizmet veren eski polis binasına gece saatlerinde beyaz renkli araç ile gelen hırsızlık şüphelileri, binanın kapısını zorla açarak içeri girdi.

DEVRİYE GEZEN POLİS EKİPLERİNE YAKALANDILAR

Bu esnada rutin devriye görevi yapan emniyet ekipleri ise, bina önündeki park halindeki araçtan şüphelenerek etrafta inceleme yaptı. Binaya hırsız girdiğini fark eden ekipler, içerideki şüpheliler E.Y. ve F.K.'yi kıskıvrak yakaladı.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekipleri bahse konu bina içerisinde çalışma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.