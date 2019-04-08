Eski Emniyet Müdürlerinin Eş ve Yakınlarına Fetö Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHAFetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan aralarında eski emniyet müdürleri ve polisler Yakub Saygılı, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gaffur Ataç'ın eşleri ve kardeşlerinin bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER/ İstanbul, DHA



Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden yargılanan aralarında eski emniyet müdürleri ve polisler Yakub Saygılı, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gaffur Ataç'ın eşleri ve kardeşlerinin bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 12 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'nci celsesi görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık getirildi. Sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Neslihan Sönmez, Fatmagül Durmuş, Sümeyye Aksoy, Esra Filiz Saygılı, Huri Yılmaz, Faruk Serdar Köse, Rabia Ataç, Zeliha Özlem Açıkgöz, Ayşe Arıkanoğlu, Selda Özdemir, Hatice Gök ve Nurcan Kunt'u "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Öte yandan, üye hakimlerden Recep Kurt, sanıklardan Selda Özdemir'in ByLock IP'sine bin 107 defa bağlantı yaptığını belirterek adli kontrolle tahliye edilmesi yönünde karşı oy verdi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, haklarında daha önce FETÖ'den dava açılan ve 17-25 Aralık gibi kumpas soruşturmalarında görev alan aralarında Yakub Saygılı, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gaffur Ataç gibi eski emniyet müdürleri ve polislerin eşleri ve kardeşlerinin de örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock programını kullandıkları iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyordu. İddianamede, 12 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.

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