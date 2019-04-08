Son Dakika Haberleri: Eski Emniyet Müdürlerinin Eşleri ve Kardeşlerine Fetö'den 6 Yıl 3 Ay Hapis

Eski Emniyet Müdürlerinin Eşleri ve Kardeşlerine Fetö'den 6 Yıl 3 Ay Hapis

28 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Eski Emniyet Müdürlerinin Eşleri ve Kardeşlerine Fetö'den 6 Yıl 3 Ay Hapis, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski emniyet müdürlerinin eşleri ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme 12 sanığın 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Eski emniyet müdürleri ve polisler Yakub Saygılı, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gaffur Ataç'ın eşleri ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı FETÖ davasında mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 12 tutuklu sanık hazır bulundu. Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı. Sanık savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıklar Neslihan Sönmez, Fatmagül Durmuş, Sümeyye Aksoy, Esra Filiz Saygılı, Huri Yılmaz, Faruk Serdar Köse, Rabia Ataç, Zeliha Özlem Açıkgöz, Ayşe Arıkanoğlu, Selda Özdemir, Hatice Gök ve Nurcan Kunt'un 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Üye hakimlerden Recep Kurt, mahkemenin Selda Özdemir hakkında adli kontrolle tahliye edilmesi kararına karşı oy vererek sanık Özdemir'in Bylock IP'sine bin 107 defa bağlantı yaptığını belirtti.

İDDİANAMEDE İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, haklarında daha önce FETÖ'den dava açılan Yakub Saygılı, Ömer Köse, Kazım Aksoy, Gaffur Ataç gibi eski emniyet müdürleri ve polislerin, eşleri ve kardeşlerinin de FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. İddianamede, 12 sanık hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:26 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay: Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 18:54:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Emniyet Müdürlerinin Eşleri ve Kardeşlerine Fetö'den 6 Yıl 3 Ay Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]