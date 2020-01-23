Eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

Eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı

6 saat önce

Adana'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı, System.String[]

Adana'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan aralarında eski emniyet müdürünün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.


Adana merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 21 Ocak günü Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da yapılan operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.


Bu arada, zanlılar arasında Adana Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü Mithat K.'nin ve Adana Barosu'na kayıtlı avukat Ö.D.'nin de bulunduğu öğrenildi.


Avukat Ö.D.'nin başkası adına kayıtlı cep telefonu hattından örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve polis ile askeri okul öğrencilerinden sorumlu "abi" konumunda olduğu iddia edildi.


19 zanlıdan 12'si emniyetteki sorgularının ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.


Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan aralarında eski emniyet müdürü ve avukatın da olduğu 8 zanlı tutuklanırken, 4 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aydem ve Gediz Elektrik'ten avukatlara indirimli elektrik
Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı Ameliyat olan oğlunu hastanede öldüren anne: Cennete gidecek diye yaptım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 16:41:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]