Son Dakika Haberleri: Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
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Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı

1 saat önce

Geçtiğimiz yıl Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde emniyet müdürü olarak görev yapan Mustafa Tekin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı, System.String[]
Geçtiğimiz yıl Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde emniyet müdürü olarak görev yapan Mustafa Tekin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında, "göçmen kaçakçılığı yapma, rüşvet almak ve vermek" suçlarından dava açılan ve yaklaşık 1.5 yıldır Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mustafa Tekin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - EDİRNE
Mustafa Tekin, Uzunköprü, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:43 Kaynak: İHA
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