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Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia! - Son Dakika

Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia!

25.11.2021 15:02
Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia!

Eski Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra dağ başında cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Küçük kızın boyun kısmında dedesine ait DNA bulunduğunu ifade eden Erdin, "Bu durum dedeyi en büyük şüpheli olarak gösteriyor. Ama dede bununla ilgili bir itirafta bulunmuş değil. Çocuğun herhangi bir istismara uğrayıp uğramadığı Adlı Tıp raporu çıktıktan sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili tüm gözler Adli Tıp'tan gelecek rapora çevrildi. Olayın yankıları sürerken Eski Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Odatv'den Fethi Yılmaz'a konuşan Feramuz Erdin, küçük kızın boyun kısmında tutuklanan dedesine ait DNA bulunduğunu öne sürdü.

DEDE, KENDİSİNİ GÖRENLERİ ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Küçük kızın cenazesinin bulunduğu yere dedesi tarafından traktörle götürülüp bırakıldığını söyleyen Erdin, açıklamalarına şöyle devam etti: "Müslüme'nin oraya dedesi tarafından götürüldüğünü gören çocuklar olduğu ortaya çıktı. Bu şahıslar ifade verdi ve dedenin "birisine söylerseniz sizi öldürürüm' diye kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlattılar."

Eski emniyet müdüründen bomba iddia: Müslüme'nin boyun kısmında dedesine ait DNA bulundu

"CANSIZ BEDENİ 5-6 GÜNLÜKMÜŞ"

Müslüme'nin kaybolduktan 4-5 gün boyunca sağ olduğunu iddia eden Feramuz Erdin, "Normal otopsi sonucunu beklemek lazım ama 4 veya 5 gün hayattaymış. Ön otopsi raporuna göre cansız bedeni 5-6 günlükmüş." dedi.

"İSTİSMAR OLAYI RAPOR ÇIKTIKTAN SONRA BELLİ OLACAK"

Erdin, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Müslüme'nin boyun kısmında dedesinin DNA'sı bulunmuş. Bu durum dedeyi en büyük şüpheli olarak gösteriyor. Ama şu ana kadar dede bununla ilgili bir itirafta bulunmuş değil. Çocuğun herhangi bir istismara uğrayıp uğramadığı da belli değil. Çünkü çocuğun vücudunda deformasyon fazla. Adli Tıp raporu çıktıktan sonra istismara uğrayıp uğramadığı belli olacak."

MÜSLÜME'NİN ANNESİ: DEDENİN NEDEN TUTUKLANDIĞINI BİZ DE BİLMİYORUZ

Müslüme'nin annesi Selvi Yağal, günler süren sorgunun ardından serbest kalmış, küçük kızın dedesinin tutuklanmasıyla ilgili soruya "Biz de bilmiyoruz. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik." demişti.

Küçük kızın abisi ise "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıtlamıştı: "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."

Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia!
Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia!

Adli Tıp, Müslüme, Mersin, Dna, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski emniyet müdüründen mide bulandıran iddia! - Son Dakika


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