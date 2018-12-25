Son Dakika Haberleri: Eski Emniyet Müdürüne Fetö'den Hapis Cezası

Eski Emniyet Müdürüne Fetö'den Hapis Cezası

41 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan İzmir'de görev yapan eski emniyet müdürü Mehmet Çalışkan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Eski Emniyet Müdürüne Fetö'den Hapis Cezası, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik davada yargılanan İzmir'de görev yapan eski emniyet müdürü Mehmet Çalışkan'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski emniyet müdürünün yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çalışkan ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, İzmir Emniyet Müdürlüğünde 4. sınıf emniyet müdürü olarak görev yaptığı sırada KHK ile meslekten ihraç edilen Çalışkan'ın hakkındaki tanık beyanları ve toplanan delilleri de göz önünde bulundurarak, sanığın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Çalışkan ise hiçbir suç işlemediğini ve terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "Hayatım boyunca bırakın terör örgütü üyeliğini, herhangi bir futbol takımı ya da dernek üyeliğim bile yoktur" dedi. Yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olduğunu söyleyen Çalışkan, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği Çalışkan'ın, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:57 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arsa Mağdurları, 'Dalton Kardeşler' Kıyafetleriyle CHP Genel Merkezi Önünde Eylem Yaptı FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım

Tarlada 1 Lira 50 Kuruş Olan Patates Markette 4 Lira Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yolda Kalan Aracı İtti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:38:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Emniyet Müdürüne Fetö'den Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]