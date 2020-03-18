Eski emniyet müdürüne FETÖ üyeliğinden hapis istemi - Son Dakika
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Eski emniyet müdürüne FETÖ üyeliğinden hapis istemi

6 saat önce

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulunduğu öne sürülen eski 4. sınıf emniyet müdürü şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eski emniyet müdürüne FETÖ üyeliğinden hapis istemi, System.String[]

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulunduğu öne sürülen eski 4. sınıf emniyet müdürü şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Meslekten ihraç edilen eski 4. sınıf emniyet müdürü tutuksuz şüpheli C.T. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlının veri inceleme raporunda, FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin tanımlandığı "A4" kodu ile derecelendirildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin cep telefonu hattının HTS kayıtlarının yapılan incelemesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında haklarında adli işlem yapılan şahıslarla irtibatının olduğu, şüphelinin Adana emniyet mahrem imamı M.E. ile altı adet irtibatının bulunduğunun tespit edildiği, şüphelinin örgütle organik bağ içerisinde olduğu, eylemlerinin örgüt üyeliği anlamında yeterli çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluğa ulaştığı anlaşıldığından üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İddianamede ifadesine yer verilen sanık ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:04 Kaynak: AA

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