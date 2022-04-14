Eski emniyet müdürüne yeniden yargılandığı FETÖ davasında 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen eski eski emniyet müdürüne yeniden yargılandığı davada aynı ceza verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin "hükmün yeniden incelenmesi" kararının ardından Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan eski emniyet müdürü A.M.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak görev yaptığını, ByLock kullandığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, veri inceleme raporuna göre FETÖ'ye sadakati ve bağlılığı en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğini ve örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını belirterek, A.M.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

A.M.D, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock kullanmadım. Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

A.M.D, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık hakkında aynı suçtan derdest soruşturma bulunduğu gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.