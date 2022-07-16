Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

16.07.2022 15:18
Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesindeki ikametinden Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Adliyeye sevk edildi, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesindeki ikametinden Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı Adliyeye sevk edildi, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medyada yaptığı paylaşımı üzerine gözaltına alınan Eski Erdek Belediye Başkanı Sarı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Erdek Cumhuriyet Savcılığı'na tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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