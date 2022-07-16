15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medyada yaptığı paylaşımı üzerine gözaltına alınan Eski Erdek Belediye Başkanı Sarı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçları sebebiyle soruşturma başlatıldı. Erdek Cumhuriyet Savcılığı'na tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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