Son Dakika › Güncel › ESKİ ERGENEKON SAVCISI MEHMET MURAT DALKUŞ'UN TAHLİYESİNE SAVCILIKTAN İTİRAZ - Son Dakika
ESKİ ERGENEKON SAVCISI MEHMET MURAT DALKUŞ'UN TAHLİYESİNE SAVCILIKTAN İTİRAZ
6 saat önce
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi.
Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranırken Ekim 2019'da Esenyurt'ta operasyonla yakalanan ve meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş'un tahliye kararına savcılık tarafından itiraz edildi. Eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'un İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan tutukluluk incelemesinde "delillerin yeterince toplanmış olması, Kovid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması" gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmişti. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına da karar verilen Dalkuş'un tahliye kararına savcılıkça itiraz edildi. Tahliye kararına itiraz, bir üst mahkemece karara bağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 06:17 Kaynak: DHA
Son Dakika Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi