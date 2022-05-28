Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi - Son Dakika
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Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi

28.05.2022 15:21
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi

İSTANBUL Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril Varol (28), memleketi İzmir'de toprağa verildi.

İSTANBUL Şişli'de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril Varol (28), memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede Yavuz Selim Bektaş (34), Beril Varol ve Ömer Akın (29) dün sabah ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın, eski kız arkadaşı Beril Varol ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı öldürüp yaşamını yitirdiği belirlendi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından bugün ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi. Varol için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Beril Varol'un ailesi, akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Cüneyt Varol, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Beril Varol, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Beril, toprağa verildi - Son Dakika
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