Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı.

Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan Kader Gökçe için Güngören Uhut Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, genç kızın Serkan Gökçe, annesi Hilal Gökçe, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze de duygu dolu anlar yaşandı. Kılınan namazın ardından Gökçe'nin cenazesi Sarıyer Ayazağ mezarlığına toprağa verildi. - İSTANBUL