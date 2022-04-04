Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

04.04.2022 17:31
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı.

Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı.

Esenyurt'ta eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında vurulan Kader Gökçe için Güngören Uhut Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, genç kızın Serkan Gökçe, annesi Hilal Gökçe, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze de duygu dolu anlar yaşandı. Kılınan namazın ardından Gökçe'nin cenazesi Sarıyer Ayazağ mezarlığına toprağa verildi. - İSTANBUL

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Esenyurt, Cenaze, Gökçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Kader Gökçe son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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