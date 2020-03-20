Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini böyle kundakladı - Son Dakika

Eski erkek arkadaşına kızan genç kız, babasının marketini böyle kundakladı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir genç kız, eski erkek arkadaşına kızıp, babasının marketini kundaklayıp kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, olay Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Donat Bulvarı üzerinde bulunan markette meydana geldi. Market sahibinin oğlu Y.E.T.'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen Yaren K. adlı genç kız, markete geldi. Genç kız elindeki bidonla, iş yerinin dışarısında bulunan gıda ve temizlik maddelerinin üzerine döktü. Bu sıra market çalışanı Emre K. genç kıza müdahale etmek istedi. Elindeki benzini Emre K. üzerine dökmeye çalışan Yaren K. dışardaki tümü ürünlerin üzerine benzin döktü. Market sahibi kıza engel olmaya çalıştığı sırada elindeki çakmağı benzine üzerine attı. Ortalık alev topuna dönerken, genç kız kayıplara karıştı. Yakının söndürmek isteyen Emre K. bacağında hafif yaralandı. Kısa sürede yangına müdahale eden market sahibi ve çalışanları alevleri büyümeden söndürdü. Genç kız kayıplara karışırken, olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.