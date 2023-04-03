Denizli'de eski karısını öldüren sanık, işlediği cinayeti vicdansızca anlattı: Boğazını iple sıktım, 5 dakika boyunca ölmesini bekledim - Son Dakika
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Denizli'de eski karısını öldüren sanık, işlediği cinayeti vicdansızca anlattı: Boğazını iple sıktım, 5 dakika boyunca ölmesini bekledim

03.04.2023 17:21

Denizli'de 4 sene önce boşandığı eski eşi Fatma Çetin'i evinde boğarak öldürdükten sonra cesedini ormana gömdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ebubekir Karakurt yargılanması tamamlandı. OIay esnasında kendinde olmadığını ileri süren Karakurt, "Boğazını iple sıktım. 5 dakika boyunca ölmesini bekledim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteleme kararı aldı.

Geçen yıl 1 Mart'ta Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğlen eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i (39) bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, kadının bulunması için harekete geçti.

ESKİ EŞİYLE TELEFONDA TARTIŞMIŞ

Ekipler, Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede Fatma Çetin'in 4 yıl önce boşandığı ilk eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'la (40) telefonda görüşüp tartıştıklarını söyledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Fatma Çetin'in eski eşi Karakurt tarafından kaçırılmış olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.

SORGUSUNDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polis, Çetin'in bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'ya Karakurt'un fotoğrafını gösterdi. A.K.'nın teşhis etmesi üzerine Karakurt, şüpheli olarak gözaltına alındı. Sorgulanan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonda tartıştığı eski eşinin evine gidip boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, ardından da cesedi battaniyeye sarıp çuvala koyarak ormanda gömdüğünü anlattı. Karakurt tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Karakurt hakkında "boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Karakurt'un öldürdüğü eski eşinin evinin anahtarını daha önce çoğalttığı belirtildi.

Eski eş cinayeti sanığı: Boğazını iple sıktım, 5 dakika ölmesini bekledim

GİZLİCE EVE GİRİP BANYODA BEKLEDİ

Olay günü saat 06.00 sıralarında Karakurt'un yanına eldiven, ip ve çuval alıp Fatma Çetin'in yaşadığı apartmanın bodrumunda saklandığı vurgulandı. Karakurt'un Çetin'in öğlen okuldaki kızına beslenme götürmek için evden çıktığı sırada anahtarla kapıyı açarak içeri girdiği ve evdeki eski eşinin bakıcılığını yaptığı A.K. ile konuştuktan sonra banyoya saklanıp beklediği ifade edildi.

SON SÖZLERİ "SENİ SEVİYORUM" OLDU

Karakurt'un eve gelip, banyoya yönelen eski eşi Çetin'e yumrukla saldırdıktan sonra yanında getirdiği iple boğarak öldürdüğü, cesedi önce çuvala ardından da evde bulduğu battaniyeye sararak aracına taşıdığı da iddianamede yer aldı. Güvenlik kamerası sistemini, apartmanın elektrik şalterini kapatıp devre dışı bırakan Karakurt'un ardından Çetin'in cesedini Serinhisar'ın Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası'na götürdüğü ve ormana gömdüğü, üzerine çalılarla örttüğü belirtildi. İddianamede Çetin'in öldürülürken, kendisini kurtarmak için Karakurt'a 'Ebubekir seni seviyorum' dediği de iddianamede yer buldu.

"5 DAKİKA BOYUNCA ÖLMESİNİ BEKLEDİM"

Karakurt'un yargılanmasına Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 3'üncü duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ebubekir Karakurt ile tarafların avukatları katıldı. Karakurt, duruşmadaki ifadesinde eski eşinin çocuklarına bakmadığını belirtip, "Boğazını iple sıktım. 5 dakika boyunca ölmesini bekledim. Olay sırasında kendimde değildim. Fatma ölünce kendime geldim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Karakurt'un ifadesinin ardından tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Güncel Denizli'de eski karısını öldüren sanık, işlediği cinayeti vicdansızca anlattı: Boğazını iple sıktım, 5 dakika boyunca ölmesini bekledim - Son Dakika


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