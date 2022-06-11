Eski eş dehşet saçtı... Boşandığı karısına saldırıp sırtından ve elinden bıçakladı - Son Dakika
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Eski eş dehşet saçtı... Boşandığı karısına saldırıp sırtından ve elinden bıçakladı

11.06.2022 22:45

Eski eş dehşet saçtı.

Eski eş dehşet saçtı... Boşandığı karısına saldırıp sırtından ve elinden bıçakladı

Eski eşi tarafından bıçaklanan Çelik konuştu: "Şans eseri kurtuldum"

Eski eş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde 10 yıl önce boşandığı Bekir Taş tarafından çalıştığı işyerinde bıçaklanan Meryem Çelik'in bıçaklandığı arbede anlar kameralarca kaydedildi. Tedavisi süren Çelik; "Şans eseri yaşıyorum, hayatımız o kadar ucuz değil, kadınlarımız ölmesin" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Eski koca ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz 10 Haziran Cuma günü Altınkum Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana gelen olayda Bekir Taş 10 yıl önce boşandığı eşi Meryem Çelik'in çalıştığı işletmeye geldi. Bekir Taş ile Meryem Çelik arasında tartışma çıktı. Restorandan çıkan ikilinin arasındaki tartışma dışarıda da devam etti. Taş, yanındaki bıçakla Çelik'e saldırıp sırtından ve elinden bıçakladı. Fiziki müdahaleye gören restoran çalışanları ve müşteriler duruma müdahale etti. Taş'ın eski eşini bıçaklandığı arbede anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Alkollü koca tutuklandı"

Olaydan sonra yaralı kadın ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, eski eş göz altına alındı. Alkollü olduğu belirlenen Bekir Taş, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Şans eseri yaşıyorum"

Hastanedeki tedavisi süren Meryem Çelik, 10 yıl önce boşanmış olmalarına rağmen eski eşinin sürekli kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek, "Dün de bıçağı evden alarak planlı bir şekilde geldi. Gelir gelmez de hemen üzerime saldırdı. Cezasının almasını istiyorum. Beni sürekli tehdit ediyordu. Benimle barışmak istiyor ama asla öyle bir şey olmayacak. Gerçekten ölümden döndüm. Bıçak dik olarak girseydi şu anda yaşamıyordum. Yan girdiği için şans eser kurtuldum. Cezaların caydırıcı olmasını istiyorum. Bizim hayatımız o kadar ucuz değil kadınlarımız ölmesin" diye konuştu.

Çelik, kendisini hastanede ziyarete gelen Kibele Didim Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyelerine de teşekkür etti.

Eski eş dehşet saçtı... Boşandığı karısına saldırıp sırtından ve elinden bıçakladı
Eski eş dehşet saçtı... Boşandığı karısına saldırıp sırtından ve elinden bıçakladı
Eski eş dehşet saçtı... Boşandığı karısına saldırıp sırtından ve elinden bıçakladı
Eski eş dehşet saçtı... Boşandığı karısına saldırıp sırtından ve elinden bıçakladı

YORUMLAR
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Didim'de kadına bıçaklı saldırı anı kamerada Didim'de kadına bıçaklı saldırı anı kamerada Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Aydın'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Meryem Çelik, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eş dehşet saçtı... Boşandığı karısına saldırıp sırtından ve elinden bıçakladı - Son Dakika

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